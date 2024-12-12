Suriye'de muhalifler Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi
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Suriye'nin Lazkiye kentinde muhalifler, eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Muhalif gruplar, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.
Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı. 10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.
İHA
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