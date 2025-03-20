Cem Küçük'ten canlı yayında tepki çeken ifadeler: ''İşte böyle paketlenirsiniz. İnşallah akılları başlarına gelmiştir''

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük TGRT Haber'de katıldığı Medya Kritik adlı programın canlı yayınına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe'yi işaret ederek "Devletin verdiği rakamların dışında açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz. İnşallah akılları başlarına gelmiştir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Türkiye dünden bu yana bu gözaltıları konuşurken, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük, TGRT ekranlarında katıldığı Medya Kritik programında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul'daki geçim maliyeti hakkında yaptığı açıklamaların sorunlu olduğunu iddia eden Küçük, “Devletin verdiği rakamları baz almayıp kendi paralel açıklamalarını yapan İstanbul Planlama Ajansı'ndan Buğra Gökçe de gözaltına alındı. Burada bir kez daha söyleyeyim, öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız, böyle paketlenirsiniz. Yani devletin verdiği rakamı ya da 'devlet yalan söylüyor' derseniz böyle olur. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da geçim maliyetinin 150 bin TL olduğunu, yabancı yatırımcı gelmeyeceğini gibi anayasal düzene laf ederse sonuç böyle olur. İnşallah akılları başlarına gelmiştir. Ben gece bununla ilgili detaylı bilgileri aldım." dedi.