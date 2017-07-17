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  3. 17 Temmuz 2017 14:05

Çocuklar Duymasın'ın yapımcısından ''Havuç'' açıklaması

Türk televizyon tarihine damgasını vuran ''Çocuklar Duymasın'' dizisinin yeni bölümlerinde Furkan Kızılay yer almayacak.

Çocuklar Duymasın'ın yapımcısından ''Havuç'' açıklaması
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23 Temmuz Pazar akşamı yeniden ekrana gelmeye hazırlanan televizyonun fenomen işlerinden 'Çocuklar Duymasın'ın yeni kadrosunda geçtiğimiz dönem Survivor'da iz bırakan Furkan Kızılay yer almayacak. Genç oyuncu başka işlerde yer almak istediğini açıklayınca gözler Birol Güven'e çevrilmişti.

"HAVUÇ BİZİM KARAKTERİMİZ, YOLU AÇIK OLSUN"

Milliyet'e konuşan dizinin yapımcısı Birol Güven, "Havuç bizim karakterimiz, Furkan başka işler yapmak istiyor, onun da bizim de yolumuz açık olsun!" dedi.

Yeni sezon 'Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri diziden çıkartılmayacak. Havuç'a başka bir oyuncu hayat verecek.

Seksenler dizisinden Suzan Kardeş'ten sonra usta oyuncu Kemal Kuruçay da Çocuklar Duymasın'da izleyeceğiz.

Başlangıç iki kişi ama Birol Güven Seksenler'den transfere açık kapı bırakıyor...

''Havuç''tan Çocuklar Duymasın açıklaması''Havuç''tan Çocuklar Duymasın açıklaması

 

Milliyet

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