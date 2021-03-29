Fatih Portakal'dan AK Parti'yi kızdıracak talep

Gazeteci Fatih Portakal, AK Partili isimlere verilen 33 biner liralık "huzur hakkı" ücreti haberlerine tepki göstererek "Emekliyim, nereye başvuracağım?" diye sordu.

Yiğit Bulut ve AK Partili isimlere "33 biner TL'lik kıyak" iddialarına birçok isim tepki gösterirken bu isimlerin arasına Ege'de yaşamını sürdüren Fatih Portakal da katıldı.

Portakal görüşünü şöyle aktardı:

"Doğruysa ben de bu oligarşik grubun içinde olmak istiyorum. Emekliyim zamanın çok. Bir el yağda bir el balda gibi! Ne yapmam gerekiyor? Şartlar ne? Müracaat nereye yapılıyor?"