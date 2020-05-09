İsmail Saymaz açtı ağzını yumdu gözünü: ''Darbeci arıyorsa eşine baksın!''

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Taksim Meydanı'nda Ülke TV'de Esra Elönü'nün programında Sevda Noyan ölüm tehditlerini değerlendirdi.

İsmail Saymaz, Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın Fethulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) televizyon kanalı Samanyolu TV'de program yaptığını hatırlatarak, "Eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun" dedi.

İsmail Saymaz'ın Halk TV'de Sevda Noyan'ın ölüm tehditlerini değerlendirdiği konuşması şöyle:

"Sevda Hanım'ın tedirgin olmasına gerek yok. Onun komşusunu kesmesini gerektirecek bir durum olmayacak Türkiye'de merak etmesin. Zaten son darbeyi yapanlar da eşinin müzik yaptığı programdaydı. STV'de yıllarca program yaptı kendisi. Yıllarca fetva verdi. Eğer darbeci arıyorsa gitsin eşine sorsun.

Eşi biliyor. Eşi yıllarca onlarla takıldı, uzun yıllar STV'de şarkı söyledi, ilahi söyledi. Eğer darbeci arıyorsa komşusuna gitmesin. Sitedeki komuşularına musallat olmasın. Kocasına musallat olsun. Kocası biliyor kimin darbeyi yaptığını. En azından onların yol arkadaşı, onların ahpabı. Ekmeğini yedi onların, o biliyor.

İKİ KADIN KAFA KAFAYA VERMİŞ KOMŞULARINI KESMEYİ PLANLIYOR

Düşünebiliyor musunuz canlı yayında iki kadın kafa kafaya vermişler darbeci olduklarını iddia ettikleri komşularını kesmeyi planlıyorlar. Bakın insanlar komşuları hakkında neler planlıyorlar. Hiçbir suç işlememiş insanlar hakkında rahat rahat neler söylüyorlar. Sadece bu kadarla bitmiyor. Kavanozda mermi gösteren mi dersin... kalaşnikov tutan mı dersin... boğaz köprüsünden atmaya çalışan mı dersin..."

Yazar Sevda Noyan'dan canlı yayında ölüm tehdidi!