İsrail'de Türk gazetecilere "Canlı Yayın" baskını: Gözaltına alınan iki gazeteci serbest!

Orta Doğu’da gerilimin zirve yaptığı bir dönemde, sıcak bölgeden haber aktaran Türk gazeteciler İsrail güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Tel Aviv’de İran’ın füze saldırıları sonrası durumu aktaran CNN Türk ekibi, canlı yayın sırasında alıkonularak gözaltına alındı. İki gazetecinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dünyanın gözü kulağı İran ve İsrail arasındaki çatışma hattındayken, bölgeden en taze bilgileri aktarmaya çalışan Türk basın mensupları hedef alındı.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv’de İsrail Savunma Bakanlığı önünde canlı yayın yaptıkları sırada İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

İran’ın füze saldırıları sonrası Tel Aviv’de sıcak gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, İsrail güvenlik güçleri tarafından müdahale edilerek gözaltına alındı. Savunma Bakanlığı önünde canlı yayın yaptıkları sırada telefonlarına el koyulan ve kameraları zorla kapatılan Türk gazeteciler için İletişim Başkanlığı devreye girdi.

Telefonlara El Koyuldu, Kamera Kapatıldı

İran’ın füze saldırıları sonrası sığınaklardan çıkan halkın görüntülerini ekrana taşıyan ekip, bir anda güvenlik güçleri tarafından çembere alındı. Canlı yayın devam ederken muhabir Emrah Çakmak’ın elindeki telefona zorla el koyulurken, kameraman Halil Kahraman’ın görüntü alması sert müdahalelerle engellendi. Yayın, kameranın ani bir hareketle kapatılmasıyla son buldu.

İsrail'den ilk açıklama

İsrail polisi, gözaltı işleminin acil yardım hattına gelen bir ihbarın ardından yapıldığını iddia ederek şu açıklamada bulundu:

“Acil yardım hattına gelen bir ihbarın ardından, Tel Aviv bölgesindeki polis memurları, bir güvenlik tesisini canlı yayınlayarak belgelediği şüphelenilen iki yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Polis memurları, bu kişilere çekim yapmayı durdurmalarını söyledi ve durumu inceledi. Bu kişiler kendilerini gazeteci olarak tanıttı ve basın kartlarını gösterdi, ancak bu kartların süresinin dolduğu tespit edildi. Şüpheliler, daha ayrıntılı sorgulama için başka bir yere nakledildi.”

Serbest bırakıldılar

İsrail’den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv’de güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alınmış ve telefonlarına el konulmuştu. İsrail’in müdahalesine peş peşe tepkiler gelirken, Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. Emrah Çakmak ve Halil Kahraman’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı: "Takipçisiyiz"

Olayın duyulmasının ardından Türkiye’den ilk açıklama İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Gazetecilerin gözaltına alındığını doğrulayan yetkililer, Türk basın mensuplarının bir an önce serbest bırakılması için diplomatik yollardan gerekli girişimlerin başlatıldığını ve konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Şu an için Tel Aviv'de gözaltında tutulan Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ın sağlık durumları ve hangi gerekçeyle tutulduklarına dair İsrail makamlarından resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bölgedeki diğer basın mensupları ise yaşanan bu olayın "habercilik faaliyetlerine yönelik açık bir engel" olduğunu vurguluyor.

AK Partili Çelik: Yakından takip ediyoruz

İsrail'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın canlı yayın sırasında gözaltına alınmasına siyasilerden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

AK Partili Acar: Basın özgürlüğüne açıkça darbe

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise "Gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail, çaresizliğini bugün Tel Aviv'de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne sermiştir. Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması; basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir. Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek. Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş: Derhal serbest bırakılmalılar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "İsrail’de canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın gözaltına alınmasını kınıyorum. Basın mensuplarının görevini yapması suç değildir. Gazetecilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

ÇGC'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın, Tel Aviv'de gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın, Tel Aviv’de görevlerini yerine getirirken güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alınması ve iletişim araçlarına el konulması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir ihlaldir. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) olarak bu kabul edilemez müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazeteciler, bulundukları her yerde yalnızca görevlerini yapmakta; gerçeğe tanıklık ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciliğin engellenmesi, gerçeğin engellenmesidir. Basın mensuplarına yönelik bu tür keyfi uygulamalar, evrensel hukuk normları ve basın özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hiçbir gerekçe, gazetecilerin görevlerini yaparken gözaltına alınmasını ve iletişim araçlarına el konulmasını meşru kılamaz. ÇGC, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesini ve gazetecilerin görevlerini baskı ve engelleme olmaksızın sürdürebilmesini talep etmektedir" denildi.

Özgür Özel: Bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman ile ilgili açıklama yaptı. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail’de görevini sürdüren gazetecilerimiz, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’a yönelik gözaltı uygulaması kabul edilemez. Hiçbir devlet haber alma hakkını keyfi tasarruflarla sınırlandıramaz. Basın mensuplarımıza yönelik bu hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyor, ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz. Bölgede görev yapan tüm Türk gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, bir daha benzer bir muameleyle karşılaşılmaması için Dışişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunmalı, tedbirleri almalıdır" ifadelerine yer verdi.