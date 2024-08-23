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Medya devinde skandal: Ünlü sunucudan kadın çalışana taciz

Medya devinde skandal: Ünlü sunucudan kadın çalışana taciz
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Dünyanın en büyük yayın organlarından BBC'nin ünlü sunucusunun kanalın bir kadın çalışanına taciz ettiği için kovulduğu ortaya çıktı.

Eski İngiliz futbolcu ve ünlü sunucu Jermaine Jenas’ın kadın çalışanlara taciz içerikli mesajlar attığı iddia edildi. Jenas’ın sunculuk yaptığı İngiliz kamu yayıncısı BBC, yaptığı açıklamada konuyu soruşturduklarını ve Jenas’ı kovduklarını açıkladı.

BBC’de çalışan bir kadının birkaç hafta önce Jenas’ın kendisine taciz içerikli mesajlar attığını ileri sürerek kuruma şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken başka çalışanlar da benzer iddialarla şikayette bulundu. Gelen haberlerde mesajların içeriği açıklanmazken bir kaynak mesajları okuyanların ‘dehşete düştüğünü’ anlattı.

BBC’nin İngiliz basınına yansıyan son açıklamasında ünlü sunucunun kovulduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada Jenas’ın sözleşmesinin hafta başında feshedildiği duyuruldu. BBC’ye yakın kaynaklar, olayın ilk duyulması sonrası inanamadıklarını iletti.

Öte yandan BBC Spor Direktörü Alex Kay-Jelski dün çalışanlara attığı mesajda Jenas’ın kovulduğunu duyurdu.

13 yıllık evli olan Jenas’ın 3 kızı var. Jenas’ın, ortaya çıkan iddiaları eşine anlattığı belirtiliyor.

JENAS’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

BBC’den kovulan Jenas’tan ilk açıklama geldi. Eski futbolcu, "Bunun hakkında gerçekten konuşamam. Muhtemelen görebileceğiniz gibi, bundan memnun değilim. Ancak şu anki haliyle avukatların bununla ilgilenmesine izin vermek zorundayım" dedi. Jenas, konuyu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

Etiketler taciz BBC sunucu ünlü sunucu kadın çalışan taciz mesajları
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