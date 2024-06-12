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Murat Ağırel kendisini tehdit edenleri böyle ifşa etti

Murat Ağırel kendisini tehdit edenleri böyle ifşa etti
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Gazeteci Murat Ağırel, evinin önünde sürekli birilerinin olduğunu ve tehdit edildiğini iddia ederek kendi çektiği görüntüleri paylaştı.

Gazeteci Murat Ağırel, tehdit edildiğini ve evinin önündeki çöp tenekesinin bile karıştırıldığını söyledi.

Halk TV'de katıldığı 'Kayda Geçsin' programında konuşan Ağırel, evinin kayıt altına alındığını da vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben normalde bunun yayınlanması taraftarı değildim. Ekip arkadaşlarım biliyor. Yazılan küfürleri, linç girişimlerini yargıya bildiriyorum. Benim sığınabileceğim yegane liman yargı. Bir gün arkadaşlarımla birlikte yayındaydık. Beni eşim aradı. Evin önünde birisi varmış ve kameraya çekiyormuş. Bunu komşularımız görüp eşime söylüyor. Otoparka kadar giriyorlar. Kapımın önündeki çöpler bile didik didik edilmiş. Benim evim ellerindeki kamera ile tespit edilmiş. Gece saat 01.30- 02.00 civarında gelip benim evimin önündeki çöp tenekesini karıştırıyor."

Komşusunun kendisine görüntü yolladığını belirten ve ardından kendi kaydettiği görüntüleri de paylaşan Ağırel, yüzü maskeli kişilerin evin çevresindeki her şeyi toplayıp araçlarına koyduğunu anlattı.

"HEP EVİMİN ÖNÜNDELER"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyleyen Ağırel, şöyle konuştu:

"Bu insanlar hep evimin önündeler. Biri ben kuryeydim diyor diğeri yanlışlıkla geldim diyor. Bu kadar basit bahanelerin içindeyiz. Bunların hepsi vız gelir. Biz neleri gördük. Bazen gazeteciler savcılardan daha hızlı hareket ederler. Savcı seni yazdığın yazı ile ilgili çağırdığında belgelerle beraber sunarsın. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir para uğruna herkes öz benliğini kaybetmiş gibi davranıyor. Biz haftalardır bunu yayınlamadık. Benim ailemden uzak duracaklar. Benim aileme dokundukları an içinden geçerim. Bunun jargon olarak yanlış olduğunu biliyorum ama gerçekten içinden geçerim bu böyle bilinsin."
#tehdit

Etiketler tehdit murat ağırel tehdit ediliyorum görüntüler
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