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OdaTV'de sürpriz ayrılık... Serdar Cebe görevi bıraktı

OdaTV'de sürpriz ayrılık... Serdar Cebe görevi bıraktı

Geçtiğimiz şubat ayında OdaTV’nin genel yayın yönetmenliği görevine gelen Serdar Cebe, ani bir kararla görevini bıraktı.

Uzun yıllar NTV, Kanal 6, CNN Türk, 24 TV ve Kanal D'de editörlükten haber sunuculuğuna dek çeşitli görevlerde bulunan Serdar Cebe, 26 Şubat 2021'de Odatv Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmişti. Cebe’nin bugün itibarıyla Odatv genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığı öğrenildi. 

Kararın ardından Serdar Cebe ve Odatv cephesinden bir açıklama yapılmadı.

 

Etiketler odatv oda tv serdar cebe
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