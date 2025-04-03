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RTÜK Başkanı Şahin, ATV'deki derbinin reyting sonuçlarını açıklayıp teşekkür etti

RTÜK Başkanı Şahin, ATV'deki derbinin reyting sonuçlarını açıklayıp teşekkür etti
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'nin boykot listesinde yer alan ATV'nin reyting sonuçlarını paylaştı. Şahin, ''Reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.'' dedi.

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinde yer alan ATV ekranlarında yayınlandı. Özel, maç öncesi yaptığı açıklamada, ''Mesela ATV boykot listesinde. Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Bir başka yerde radyo yayını varsa açar dinleriz ama biz bugün maçı izlemek için ATV'yi açıp bakmayacağız. Bugün ATV çok reklamlar alıyor, bugünkü reytinge göre yarın fatura kesecek. Çok izlenirse çok para kazanacak, az izlenirse az para kazanacak. '' ifadelerini kullanmıştı. 

RTÜK BAŞKANI REYTİNG SONUÇLARINI AÇIKLADI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Tüm manipülatif söylemlere rağmen, reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Şahin, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının açık ara farkla günün en çok izlenen yayını olduğunu belirterek, "Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Halkın ilgisi farklı planları olan birtakım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur. Teşekkürler Türkiye. Sporun ruhuna, rekabetin heyecanına ve izleyici özgürlüğüne sahip çıkan herkese saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'nin boykot listesinde yer alan ATV'nin reyting sonuçlarını paylaştı. Şahin, ''Reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.'' dedi.

 

Etiketler RTÜK atv Fenerbahçe Galatasaray derbi reyting
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