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  3. 05 Ekim 2020 08:28

Twitter Abdulkadir Selvi’nin hesabını askıya aldı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı olan Abdüladir Selvi’nin hesabı, Twitter tarafından askıya alındı.

Twitter Abdulkadir Selvi’nin hesabını askıya aldı
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Twitter, belirlediği kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Selvi'nin hesabını askıya alırken, Selvi'nin profiline girenler şu uyarıyla karşılaş

"Hesap askıya alındı

Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır."

:

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