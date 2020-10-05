Twitter Abdulkadir Selvi’nin hesabını askıya aldı

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Twitter, belirlediği kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Selvi'nin hesabını askıya alırken, Selvi'nin profiline girenler şu uyarıyla karşılaş
"Hesap askıya alındı
Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır."
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