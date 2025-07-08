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Kızıldeniz'de bir gemiye daha saldırı: 2 ölü

Kızıldeniz'de bir gemiye daha saldırı: 2 ölü
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Kızıldeniz'de Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisine gerçekleştirilen saldırıda 2 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kızıldeniz'de Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisi "Eternity C" adlı gemiye Yemen açıklarında pazartesi akşamı saldırı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Denizcilik Örgütünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu 2 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gemide 21 Filipinli ve 1 Rus olmak üzere 22 mürettebat üyesi bulunduğu, geminin insansız hava araçları ve sürat tekneleriyle saldırıya uğradığı öğrenildi.

Eternity C'ye düzenlenen saldırıyla birlikte Haziran 2024'ten bu yana ilk ölümler kayda geçti. Kızıldeniz'deki gemilere düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden denizcilerin sayısı 6'ya yükseldi.

Husiler, "MV Magic Seas" gemisine yönelik saldırıyı üstlendi

Söz konusu saldırıdan birkaç saat önce Yemen'deki İran destekli Husiler, pazar günü Yemen'in güneybatı açıklarında Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen "MV Magic Seas" yük gemisine düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Bölgedeki gerilim

Husiler, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'e ve Kızıldeniz'de İsrail'e yardım ettiğini öne sürdüğü gemilere karşı füze ve İHA saldırıları düzenliyordu. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump, Husilerle anlaşmaya varıldığını ve bölgedeki deniz yollarının artık saldırılara uğramayacağını belirtmişti. Anlaşmaya ABD ve Husilerin Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı'nda birbirini hedef almamasını, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari deniz trafiğinin kesintisiz akışının güvence altına alınmasını içeriyordu. Husiler İsrail'e ise füze saldırılarına devam etti.
Husiler, Haziran ayında ABD'yi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılara katılması halinde gemilerinin hedef alınacağı konusunda uyarmıştı.

İHA

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Etiketler kızıldeniz Liberya yük gemisi
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