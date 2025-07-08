Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 4 ayrı davadan beraat etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün görülen 4 ayrı davadan beraat etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 27'nci dönem milletvekili olarak görev yaptığı 26 Şubat 2020'de, Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bugün görülen duruşmada Özdağ ve avukatı hazır bulundu. Özdağ savunmasında, "Basından öğrendiğim kadarıyla, Libya’da 2 MİT mensubu şehit olmuş ve isimleri kamuoyuna ifşa edilmiştir. Cumhurbaşkanı da bu şehitlerden bahsederken ‘1-2 şehit’ ifadesini kullanmıştır. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediğim basın toplantısında, bu 2 MİT mensubunun isimlerini anarak, ‘Türk tarihine kahramanlar olarak geçmişlerdir, Allah rahmet eylesin’ dedim. Bu isimleri sosyal medyada ve basında daha önce yayımlanmış kaynaklardan edindim. Murat Ağırel’in paylaşımlarında da yer alıyordu, başka mecralarda da gördüm. Konuşmayı TBMM’nin bana tahsis ettiği basın toplantısı odasında yaptım. Orada sadece milletvekilleri konuşabilir, herhangi biri girip açıklama yapamaz. Aynı çatı altında DEM Partili milletvekili olan bir kişi, Genel Kurul’da ‘Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satıyorsunuz. Bunu yapamazsınız' dedi. Bu sözler nedeniyle hakkında herhangi bir yargılama yapılmadı. Ama ben, yalnızca şehitlerimize ‘Allah rahmet eylesin’ dediğim için yargılanıyorum. Amacım çok açıktır. Ben devlet sırrının ne olduğunu bilen biriyim. MİT’i çok iyi tanırım, onlar da beni tanır. Bu açıklamaya ilişkin olarak MİT, benim hakkımda herhangi bir suç duyurusunda bulunmadı. İlk ifşayı yapan kişilere yönelik suç duyurusunda bulunuldu. Çünkü benim ifşa etmediğimi biliyorlar. Zaten ifşa edilmiş bir bilgi tekrar ifşa edilemez. Bu bir suçlama konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından mütalaasını sunan savcı, Özdağ'ın yaptığı açıklamadan önce MİT personeline ait bilgilerin sosyal medyada yayımlandığını, bu nedenle üzerine atılı suçu işleyemeyeceğini ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Savcı, söz konusu bilgileri ilk kez yayımlayanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına karar verilmesini de istedi. Mahkeme, Ümit Özdağ'ın, üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

ÖZDAĞ, 3 AYRI DAVADAN DAHA BERAAT ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 ayrı davadan daha yargılandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yönelik FETÖ eleştirisi nedeniyle Özdağ hakkında açılan hakaret davasında, mahkeme, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek beraat kararı verdi.



Özdağ ayrıca 27'nci Dönem HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'na yönelik sosyal medyada kullandığı, "Ali efendi, inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır" sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan yargılandı. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal şartlarını taşımadığı gerekçesiyle Özdağ'ın bu davadan da beraatine karar verdi.



Aynı gün karara bağlanan bir diğer dosyaysa; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir itfaiye erinin cep telefonunun çalındığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle Özdağ, 'İftira' suçundan yargılandı. Mahkeme, eylemde kast unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

DHA