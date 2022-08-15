Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e divan başkanlığı teklifi

Müjdat Gezen, Vefa Küçük ve Uğur Dündar arasında yaşanan diyalogu Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı.

Müjdat Gezen, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı yarışında birbirlerine rakip olan Uğur Dündar ve Vefa Küçük arasında geçen bir diyalogu Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde yazdı.

Müjdat Gezen yazısında, “Geçenlerde Uğur, Vefa’nın hasta olduğu haberini alınca kendisini aramış. ‘Vefa, lafı hiç dolandırmadan sana bir teklifte bulunuyorum, eğer sağlığına iyi gelecekse sana divan başkanlığı görevini şu anda devretmeye hazırım kardeşim’ demiş” ifadelerine yer verdi.