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Yeni Akit'te sürpriz istifa

Yeni Akit'te sürpriz istifa
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Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, yöneticilerle karşılıklı anlaşarak bu ay sonunda gazeteden ayrılacağını bildirdi.

2013 Haziran’ında köşe yazmaya başladığını, 7 yıldır da Yeni Akit Ankara Temsilcisi olarak görev yaptığını ifade eden Yakışıklı,  “Bir “Ankara Gazetecisi” olarak yine Başkent’te kulisleri takip ederek sizlere en doğru bilgileri aktarmaya ve kendi bakış açımla yorumlamaya bir başka mecrada devam edeceğim” dedi.

Yakışıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Akit Gazetesi'nden karşılıklı anlaşarak ayrıldım. 3 ay evvel vefat eden Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime rahmetle.. Aralık'tan itibaren "tv100 yazarı" olarak yazılarımla ve ekranlarda Tv100'deyim.."

 

Etiketler Hacı Yakışıklı yeni akit akit
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