Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Genel Başkanı'ndan ''ek zam'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmeyle ilgili olarak ''Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde ek zam talebimizi aktardık'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 17.00'de başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.

MEMUR-SEN: EK ZAM TALEBİMİZİ İLETTİK

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Memur-Sen Başkan Ali Yalçın "Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde ek zam talebimizi aktardık" ifadesini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

1-Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık.

2-Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.

3-Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.

4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.

mu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlar ne kadar zam almıştı?

Memur-Sen ve Çalışma Bakanlığı arasındaki 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ay için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinden zam verilmişti. Toplamda memurların alacağım toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşmişti.