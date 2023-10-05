Sıfır otomobil fiyatlarında indirim rüzgarı! Bakan açıkladı: ''Yıl sonuna kadar...''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 15 düşüş olduğunu söyledi. Bolat, yıl sonuna kadar sıfır araçlarda indirim kampanyalarının süreceğini belirtti.

Döviz kurlarındaki yükseliş ve stok sıkıntıları nedeniyle yükselen otomobil fiyatları son günlerde düşüşe geçti. Birçok otomobil markası ekim ayına özel kampanya açıkladı. Kampanyalarda indirim veya düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor.

BAKAN BOLAT: FİYATLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el ve sıfır araç satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, otomobil piyasasında fiyatların yüzde 15 seviyesinde gerilediği ifade etti.

İNDİRİM KAMPANYALARI SÜRECEK

Yıl sonunda sıfır araçlarda indirim kampanyaları olacağını belirten Ömer Bolat, "Otomobil piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek" ifadelerini kullandı.



