Türkiye'de 2023 yılının ilk 3 ayında en çok satan otomobiller

Türkiye'de 2023 yılının ilk 3 ayında hangi otomobil markasının kaç adet otomobil sattığı belli oldu. İşte 2023 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'de en çok satın alınan otomobil markaları...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 oranında artarak 235.971 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61,7 artarak 103.929 adet oldu.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 50,1 oranında artarak 175.421 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 71,9 artarak 60.550 adet oldu.

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

45. Lamborghini: 3 ( En çok satan modeli Huracan: 2 adet )



44. Aston Martin: 5 ( En çok satan modeli DBX: 3 adet )



43. Ferrari: 5 ( En çok satan modeli F8 Spider: 4 adet



42. Bentley: 10 ( En çok satan modeli Bentayga: 5 adet

41. Jaguar: 21 ( En çok satan modeli I-PACE: 16 adet



40. Mazda: 46 ( En çok satan modeli Mazda MX-5: 29 adet



39. Lexus: 49 ( En çok satan modeli RX: 25 adet

38. Masereti: 106 ( En çok satan modeli Grecale: 61 adet

37. Karsan: 145 ( En çok satan modeli Jest: 145 adet



36. Skywell: 185 ( En çok satan modeli ET5: 185 adet



35. DFSK: 226 ( En çok satan modeli Seres 3: 226 adet



34. Mitsubishi: 229 ( En çok satan otomobil modeli Space Star: 67 adet, En çok satan ticari modeli L-200: 162 adet

33. Ssangyong: 277 ( En çok satan modeli Korando: 17 adet , En çok satan ticari modeli Musso Grand: 260 adet

32. Subaru: 310 ( En çok satan modeli XV: 237 adet

31. IVECO: 351 adet satıldı ( En çok satan modeli Daily Kamyonet: 341 adet

30. Porsche: 377 ( En çok satan modeli Macan: 185 adet

29. Mini: 432 ( En çok satan modeli Countryman: 217 adet



28. Jeep: 468 ( En çok satan modeli Compass: 450 adet

27. ISUZU: 481 adet satıldı ( En çok satan modeli D-MAX: 254 adet



26. Alfa Romeo: 577 ( En çok satan modeli Tonale: 496 adet



25. Land Rover: 607 ( En çok satan modeli Range Rover EVOQUE: 221 adet



24. Chery: 629 ( En çok satan modeli Omoda 5: 183 adet

23. DS: 717 ( En çok satan modeli DS 7: 537 adet



22. Suzuki: 943 ( En çok satan modeli Vitara: 447 adet



21. Cupra: 1 bin 357 ( En çok satan modeli Formentor: 1256 adet

20. MG: 1 bin 393 ( En çok satan modeli HS: 968 adet



19. Seat: 1 bin 793 ( En çok satan modeli Arona: 665 adet



18. Nissan: 2 bin 085 ( En çok satan modeli Qashqai: 1518 adet



17. Volvo: 2 bin 250 ( En çok satan modeli XC40: 785 adet



16. KIA: 4 bin 214 ( En çok satan modeli Stonic: 1041 adet



1. Honda: 4 bin 232 ( En çok satan modeli City: 1611 adet

14. Mercedes: 4 bin 871 ( En çok satan modeli E Serisi: 859 adet



13. BMW: 4 bin 917 ( En çok satan modeli 5 Serisi: 1612 adet



12. Audi: 4 bin 967 ( En çok satan modeli A4: 1181 adet

11. Toyota: 9 bin 148 ( En çok satan modeli Corolla: 3264 adet



10. Skoda: 9 bin 945 ( En çok satan modeli Kamiq: 2458 adet



9. Citroen: 11 bin 275 ( En çok satan modeli C3: 1453 adet

8. Dacia: 12 bin 102 ( En çok satan modeli Duster: 7379 adet



7. Opel: 12 bin 415 ( En çok satan modeli Corsa: 3729 adet



6. Hyundai: 13 bin 457 ( En çok satan modeli i20: 6207 adet

5. Volkswagen: 17 bin 480 ( En çok satan modeli T-Roc: 4084 adet , En çok satan ticari modeli Caddy: 2964 adet

4. Peugeot: 18 bin 194 ( En çok satan modeli 3008: 5367 adet



3. Renault: 19 bin 972 ( En çok satan modeli Clio HB: 11 bin 372 adet , En çok satan ticari modeli Express Combi: 1128 adet

2. Ford: 23 bin 1 ( En çok satan modeli Focus: 2574 adet, En çok satan ticari modeli Tourneo Courier: 11 bin 196 adet

1. Fiat: 49 bin 704 ( En çok satan modeli Egea Sedan: 24 bin 360 adet , En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 6977 adet

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)

FIAT: 49.704 (34.390 + 15.314)

FORD: 23.001 (5.173 + 17.828)

RENAULT: 19.972 (16.591 + 3.381)

EN ÇOK SATAN MODELLER

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar:

1 - FIAT EGEA SEDAN- 24.360 adet

2 - RENAULT CLİO HB - 11.372 adet

3 - FIAT EGEA CROSS - 9.415 adet

4 - DACİA DUSTER - 7.379 adet

5 - HYUNDAI İ20 - 6.207 adet

EN ÇOK SATAN TİCARİLER



En çok satan hafif ticari modeller...

1 - FORD TOURNEO COURİER- 11.196 adet

2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 6.977 adet

3 - FIAT DOBLO CARGO - 3.348 adet

4 - FIAT DOBLO COMBİ 3.260 adet

5 - VOLKSWAGEN CADDY - 2.964 adet



EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

2023 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 45,2 artarak yüzde 85,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 64 artarak yüzde 0,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 75,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.



BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;

-Benzinli otomobil satışları 117.650 adetle %67,1 pay,

-Dizel otomobil satışları 31.465 adetle %17,9 pay,

-Otogazlı otomobil satışları 2.762 adetle %1,6 pay aldı.



ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE İLGİ ARTIYOR

Ayrıca, 2023 yılında 4.670 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 2,7'ye çıktı. 18.874 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,8 pay sahibi oldu.

2022 yılı aynı döneminde 1073 adet elektrikli ve 11.344 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.



EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 46,6 pay, 81.788 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 29,9 pay ve 52.430 adet satış ile Sedan, yüzde 21,3 pay ve 37.282 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

OTOMATİK VİTES ZİRVEDE

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 128.403 adetle yüzde 73,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 47.018 adetle yüzde 26,8 pay aldı.



Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,9 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,4 arttı.