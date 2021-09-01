BioNTech aşısının üçüncü dozunun koruyuculuk oranı açıklandı

İsrail'de üçüncü doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı hakkında araştırma sonuçlarını paylaştı.

Covid-19 salgınının başında Filistin’e yeterli miktarda aşı vermediği için uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail, aşılamada dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi.

Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısını da en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olan İsrail’de üçüncü doz destekleyici corona virüsü aşısının insanlarda sağladığı koruma gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmada üçüncü doz aşının gerçek yaşam verileri incelendi. Maccabi Sağlık Bakım Servisi’nden elde edilen verileri inceleyen uzmanlar üçüncü doz aşı olanların 1 hafta ile 13 gün arasında bağışıklığı kuvvetlendirdiğini duyurdu.

ÜÇÜNCÜ DOZDAN SONRA KORUMA ZAMANLA ARTIYOR

Temmuz ayının ortasından beri üçüncü doz aşı uygulayan İsrail’de, bu aşının enfeksiyon riskini sadece iki doz aşı olanlara göre yüzde 48 ile yüzde 68 oranında azalttığı belirtildi. Yetkililer, üçüncü doz aşıdan sonra geçen süreye bağlı olarak corona virüsü riskinin giderek azaldığının da altını çizdi.

Hakemli bir dergide yayınlanmak üzere hazırlanan araştırmada üçüncü doz aşıdan sonra geçen iki hafta ve 20 gün sonrasında hastalanma riskinin ise yüzde 70 ve yüzde 84’e çıktığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi Kamu Sağlığı bölümünde görevli doçent doktor Daniel M. Weinberger, “Üçüncü doz aşının delta varyantına karşı ekstra koruma sağladığını gösteriyor. İki doz aşının Covid-19’a karşı sağladığı koruma zamanla azalsa da üçüncü doz aşı ile tekrar koruma sağlanabilir” dedi.

(Sözcü)