Canan Karatay kelliğe neden olan yiyeceği açıkladı

Verdiği beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer de erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre pilav erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtti.

Pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.

Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.

Aynı zamanda Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.