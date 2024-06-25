  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Canan Karatay kelliğe neden olan yiyeceği açıkladı

Canan Karatay kelliğe neden olan yiyeceği açıkladı

Canan Karatay kelliğe neden olan yiyeceği açıkladı
Güncelleme:

Verdiği beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer de erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre pilav erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtti.

 Pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.

Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.

 Aynı zamanda Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.

Etiketler canan karatay prof. dr. canan karatay kellik kelliğe yol açacak yiyecek pirinç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir salgın alarmı daha: Ölenlerin sayısı 53'e yükseldi Bir salgın alarmı daha: Ölenlerin sayısı 53'e yükseldi Torunlarının gözü önünde başından vuruldu Torunlarının gözü önünde başından vuruldu Dünyanın en uzun köpeği hayata veda etti Dünyanın en uzun köpeği hayata veda etti Köprüde intihar girişimi Köprüde intihar girişimi Erdoğan'dan beklenen hamle: AK Parti'de 7 isim gitti Erdoğan'dan beklenen hamle: AK Parti'de 7 isim gitti Benzin ve motorine zamlı dev zam geldi Benzin ve motorine zamlı dev zam geldi 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı Survivor Adası'nda gizli, süper lüks villa iddiası Survivor Adası'nda gizli, süper lüks villa iddiası Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı? Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı? Sahaya atlayıp, Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti UEFA minik Berat'a acımadı... Sahaya atlayıp, Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti UEFA minik Berat'a acımadı...
Manisa'da büyük deprem: İzmir'den de hissedildi Manisa'da büyük deprem: İzmir'den de hissedildi Transfer sezonu hızlı başladı: İşte Süper Lig'te biten transferler Transfer sezonu hızlı başladı: İşte Süper Lig'te biten transferler