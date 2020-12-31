Çin aşısı ile ilgili korkunç iddia: Elimizde tam sonuç yok

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı Çin'den temin ettiği CoronoVac isimli aşının yeterince denek üzerinde denenmediğini ve aşının sonuçlarının tam sonucu yansıtmadığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre; konunun uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin menşeli CoronoVac aşısı ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmayı değerlendirdi.



“Daha bu aşının etkinliğini gösteren herhangi bir veri yok. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı oranlar Faz-3 çalışmasının değil, Faz-2 çalışmasının sonuçları. Çünkü bin 322 denek üzerinde verilen bir sonuç” diye konuşan Ceyhan, “Aşı çalışmalarında şuna bakarız; böyle bir çalışmanın sonuçlarının güvenilir olması için minimum kaç denek kullanmamız lazım ki açıklayacağımız rakamın bir bilimsel anlamı olsun. Benim hesabıma göre minimum 7 bin 100 denek olması lazım. Ama Türkiye’de sadece bin 322 tane denek var. Bu ancak Faz-3 değil Faz-2 çalışmasında kullanılabilecek denek sayısı. Bu yüzden şu anda bir gecikmeyi bırakın henüz daha bizim satın aldığımız aşının tam bir sonucu yok elimizde” dedi.