Domuz böbreği nakledilen ilk hasta öldü

ABD’de genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta hayatını kaybetti.

Massachusetts Hastanesi ‘dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Slayman’in ölümünün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığını’ açıkladı.

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen ‘ksenotransplantasyon’ tedavisi, Mayıs 2022’de denenmiş, beyin ölümü gerçekleşmiş iki hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmıştı.

ABD’nin Maryland eyaletindeki bir hastanede de 57 yaşındaki David Bennett’a 7 Ocak 2022’de ilk defa domuz kalbi nakledilmiş, Bennet operasyondan iki ay sonra hayatını kaybetmişti.

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023’te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapıldı, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan altı hafta sonra öldü.