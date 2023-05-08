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Geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şoke etti

Geçmek bilmeyen öksürüğün nedeni şoke etti
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Öksürük şikâyetiyle hastaneye giden bir hasta, öksürüğünün sebebinin düzinelerce tenya olduğunu öğrendi.

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde, inatçı öksürüğü geçmeyen bir hasta Botucatu Hastanesi'ne gitti. Dr. Vitor Borin P. de Souza, hastaya röntgen çekilmesini istedi. Röntgen sonucununda adamın sistiserkoz hastalığına yakalandığı ve vücudunda çok sayıda tenya olduğu anlaşıldı. 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, bu enfeksiyon, kişi tenya yumurtalarını yuttuktan sonra ortaya çıkar. Larvalar kas ve beyin gibi dokulara girerek buralarda kistler oluşturmaktadır.

Dr. de Souza, endişelenmek için çok az neden olduğunu belirterek "Sistiserkoz, tenya yumurtalarının (tenya bulunan insanların dışkısında bulunur) yutulmasıyla edinilir. Yakalanmak istemiyor musunuz? Yiyeceklerinizi tüketmeden önce iyice yıkayın" ifadesinde bulundu.

Ameliyat veya ilaç yoluyla tedavi edilebilen hastalığa ilişkin Dr. de Souza, baş ağrısı ve nöbetlere neden olmasının yanı sıra kafa karışıklığı, baş dönmesi, enfeksiyon, görme bozukluğuna da sebep olabileceğini söyledi. 

Dr. de Souza ayrıca, "Eğer herhangi bir rahatsızlığa neden olmuyorsa hayatınıza devam edebilirsiniz" dedi. 

Etiketler tenya hastalık öksürük
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