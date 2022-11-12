Grip deyip geçmeyin! İşte en riskli yaş grubu açıklandı

Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, ağır sonuçlara yol açabilen grip hastalığının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Yaycı, özellikle bazı risk gruplarında hastalığın çok daha ağır seyredebileceğinin ve bu risk gruplarına özel önlem alınmasının şart olduğunun altını çizdi.

Grip ya da tıbbi ismiyle influenza her yıl dünyada yaklaşık 3-5 milyon kişiyi etkileyen bir hastalık. Yılda 250-500.000 kişinin ölümüne neden olan grip virüsü damlacık yoluyla bulaşıyor. Öksürme ve hapşırma ile virüs içeren çok sayıda damlacığın etrafa yayıldığına dikkat çeken Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, “Bu damlacıklar ile temas eden her kişiye hastalık bulaşıyor. Grip hastalığına yakalanan herkesin hekim kontrolünde erken tedaviye başlaması gerekiyor. Özellikle bazı risk gruplarında hastalık daha ağır seyrediyor. Bu kişilerin hastalığı daha da ciddiye alması gerekiyor” dedi.

Murat Yaycı, grip hastalığının ağır seyrettiği grupları şöyle sıraladı;

Yeni doğanlar ve 5 yaşından küçük çocuklar (özellikle 2 yaşın altındaki bebekler)

65 yaş üzeri kişiler

Gebe kadınlar

Astım, kalp problemi veya akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar

Aşırı obez kişiler

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Bakım evinde kalan kişiler

Koruma, tedavi kadar büyük önem taşıyor

Grip hastalığında erken tedavinin şart olduğunu vurgulayan Murat Yaycı, “Özellikle risk grubundaki kişilerde de gerektiğinde koruyucu olarak antiviral tedavi kullanılmalı. Belirtilen risk gruplarından birisi ev veya iş ortamında grip hastası ile yakın temasa girmişse bu kişiler en az 10 gün boyunca koruma amaçlı antiviral tedavi almalıdır. Çünkü grip nedeniyle hastaneye yatırılan 65 yaş üzeri kişilerde ölüm riski 6.3 kat daha fazla. Grip olan gebe kadınların taşıdıkları bebeklerin ölüm riski 3,6 kat, grip olan obez kişilerde ise ölüm riski 2 kat artıyor. Hemen hemen bu risk gruplarının hepsinde grip oldukça ağır seyrediyor. Bu gruplarda tedavi kadar koruma da büyük önem arz ediyor” diye konuştu.