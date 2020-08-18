İngiliz bilim insanları uyardı: İkinci dalga umumi tuvaletlerden yayılacak

İngiltere’de hükümete tavsiye veren bilim insanlarından oluşan ekip (SAGE) Eylül ayından itibaren ülkede yeni tip corona virüs vakalarının artı gösterebileceğini açıkladı. Bununla birlikte, umumi tuvaletlerin ikinci dalganın merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.

42. SAGE toplantısında, uzmanlar soğuk havada corona virüsün yüzeyde kalma süresinin artacağını belirtti. Sonbahar ve kış aylarında daha az güneş ışığı, nem ve sıcak hava olacak. Bu da virüsün DNA’sını etkisiz hale getiren etkenlerin varlığını uzun süre azaltacak.

Toplantı notlarında yer alana göre, gelecek ay beklenen ikinci dalgadaki en riskli yüzeyler umumi tuvaletlerde yer alıyor. “Halka açık tuvaletler virüsün yayılması için çok büyük bir risk taşıyor. Bu alanlardaki penceresiz ve soğuk ortamının yanında, dışkı ve idrar yoluyla bulaşmanın da gözardı edilmemesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

“KARANTİNA’ İFADESİ YASAKLANMALI

Öte yandan, SAGE’den araştırmacılar karantina kelimesinin ülkenin politikalarında yasaklanmasını ve farklı bir yaklaşımın benimsenmesini istedi. Uzmanlar, sözcüğün halk tarafından “suç” ve “ceza” ile ilişkilendirildiğini ve karantinaya alınan bölgelerdeki insanların ayrımcılara maruz kaldığını açıkladı.

Pandemiye ilişkin davranışlar üzerine çalışan bir grup bilim insanı hükümet ve medya tarafından karantina sözcüğü yerine “müdahale alanı” ifadesinin kullanılmasını önerdi.