İnsanlar üzerinde denenen Covid-19 aşısından ilk sonuçlar geldi!

Reuters’ın bildirdiğine göre sonuçları bugün yayımlanan New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışma, Covid-19'dan ciddi komplikasyon riski yüksek bir grup olan yaşlı yetişkinlerde aşının güvenliğinin daha eksiksiz bir resmini sunuyor.

"BULGULAR GÜVEN VERİCİ"

Moderna’nın Emory Üniversitesi'ndeki baş araştırmacılarından biri olan Dr. Evan Anderson yaptığı açıklamada bulguların güven verici olduğunu çünkü bağışıklığın yaşla birlikte zayıflama eğiliminde olduğunu söyledi.

Söz konusu araştırma, Moderna’nın birinci aşama insan testlerinin sonuçlarına dayanıyor. Bu kapsamda 56 ve 71 yaşları arasındaki 40 yetişkinde iki doz Moderna aşısı (25 mikrogram ve 100 mikrogram) aşısı verildi. Araştırmacılar, 28 gün arayla iki doz aşı alan yaşlı yetişkinlerde aşının, genç yetişkinlerde görülenlerle benzer bağışıklık tepkisi oluşturdurduğunu ürettiğini buldu.

HAFİF VE ORTA ŞİDDETTE YAN ETKİLER BİLDİRİLDİ

Bununla birlikte gönüllerde baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları, titreme ve enjeksiyon bölgesinde ağrı gibi hafif ile orta derecede yan etkiler bildirildi. Tipik olarak, yan etkiler aşının alınmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve hızla çözüldü.

Anderson, "Bu, birçok yaşlı yetişkinin yüksek doz grip aşısıyla yaşayacağı duruma benzer. Kötü hissedebilirler veya ateşleri yükselebilir” ifadelerini kullandı.

MODERNA’NIN AŞISI HAKKINDA

ABD’li ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen "mRNA-1273" adlı aşı şu anda 0 bin kişi üzerinde deneniyor. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

RNA bazlı potansiyel aşı, Covid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor. FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Covid-19 aşı adayı olmuştu.

MALİYETİ NE KADAR?

ABD 1,5 milyar dolar karşılığında Moderna’dan 100 milyon doz aşı sipariş etti. Bu, bir aşının yaklaşık 32 dolara (yaklaşık 240 Türk lirası) mal olduğu anlamına geliyor.