Pfizer'den koronavirüse karşı yeni hap
BioNTech ile Covid-19'a karşı aşı geliştiren Pfizer, hastaneye yatmayan fakat semptom gösteren yetişkinler için bir hap geliştirdiklerini duyurdu.
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Covid-19 hastaları için geliştirilen ilaçta son dönemece girildiğini açıkladı.
İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde, Covid-19 testi pozitif çıkan, semptom gösteren ama hastaneye yatacak kadar hastalığı ağır geçirmeyen kişiler için hazırlanan hapın son denemelerinin yapıldığı belirtildi.
PF-07321332 isimli antiviral hapın, hastalığın ilk döneminde kullanılmak üzere tasarlandığı da kaydedildi. Yetkililer test sürecinde 1140 kişinin dahil olduğunu belirtti.
Şu an ABD’de Covid-19 hastaları için sadece remdesivir isimli ilaca onay çıktı. Pfizer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada PF-07321332 isimli ilaçta başarıya ulaşıldığını açıklamış ve acil durum kullanım onayı için de yılın son çeyreğinde resmi başvuruların başlayacağını duyurmuştu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol