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Pfizer'den koronavirüse karşı yeni hap

Pfizer'den koronavirüse karşı yeni hap

BioNTech ile Covid-19'a karşı aşı geliştiren Pfizer, hastaneye yatmayan fakat semptom gösteren yetişkinler için bir hap geliştirdiklerini duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Covid-19 hastaları için geliştirilen ilaçta son dönemece girildiğini açıkladı.

 İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde, Covid-19 testi pozitif çıkan, semptom gösteren ama hastaneye yatacak kadar hastalığı ağır geçirmeyen kişiler için hazırlanan hapın son denemelerinin yapıldığı belirtildi.

 PF-07321332 isimli antiviral hapın, hastalığın ilk döneminde kullanılmak üzere tasarlandığı da kaydedildi. Yetkililer test sürecinde 1140 kişinin dahil olduğunu belirtti.

 Şu an ABD’de Covid-19 hastaları için sadece remdesivir isimli ilaca onay çıktı. Pfizer, Temmuz ayında yaptığı açıklamada PF-07321332 isimli ilaçta başarıya ulaşıldığını açıklamış ve acil durum kullanım onayı için de yılın son çeyreğinde resmi başvuruların başlayacağını duyurmuştu.

Etiketler PF-07321332 antiviral ilaç hap pfizer
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