Sağlık çalışanlarından koruyucu kıyafet içinde zorlu mücadele!

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, görev yapıyor. Koruyucu kıyafetin içinde uzun saatler çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları ter içinde kalıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini anlattı.
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