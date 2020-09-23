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  3. 23 Eylül 2020 19:12

Sağlık çalışanlarından koruyucu kıyafet içinde zorlu mücadele!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, giydikleri koruyucu kıyafet ile uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında corona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, her gün astronot gibi giyinip, görev yapıyor. Koruyucu kıyafetin içinde uzun saatler çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları ter içinde kalıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini anlattı.

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