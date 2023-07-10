  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Zayıflama aşılarıyla ilgili korkunç şüphe! İnceleme başlatıldı

Zayıflama aşılarıyla ilgili korkunç şüphe! İnceleme başlatıldı

Zayıflama aşılarıyla ilgili korkunç şüphe! İnceleme başlatıldı
Güncelleme:

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), zayıflama aşılarının bazılarını, intihara sürüklediği şüphesiyle inceleme altına aldı.

İnceleme, İzlanda’nın bu şekilde üç vakayı ajansa bildirmesi sonrası başladı.

Değerlendirmeye alınan Wegovy, Saxenda ve Ozempic, iştah azaltıcı işlevi de görüyor.

Avrupa İlaç Ajansı’nın ilgili birimi, bu ilaçlar üzerinde inceleme yaparken, benzer ilaçların incelenmesine gerek olup olmadığı konusunu da görüşecek.

Ajans, öncelikli olarak, emaglutide ve liraglutide içeren tedavileri değerlendirmeye alacak.

BBC’ye konuşan EMA yetkilisi, uyarı prosedürünün, İzlandalı yetkililerin vaka bildirisi sonrası devreye sokulduğunu söyledi.

Uyarı prosedürü, bir ilacın yeni ve olası olumsuz bir yan etkisinin bildirilmesi sonrası, ileri inceleme yapmak için devreye giriyor.

Aynı yetkili, İzlanda örneklerinde, Saxenda ve Ozempic kullanan iki vakada “intihar düşüncesi” oluştuğunun kendilerine bildirildiğini aktarıyor. Saxenda kullanan bir diğer vakanın da kendine zarar vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Yetkili, EMA’nın inceleme sonuçları ile ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Ünlü isimlerin yaptıkları sosyal medya paylaşımları, bu tür ilaçlara büyük talep oluşturuyor.

Etiketler zayıflama aşısı avrupa ilaç ajansı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli maaşında en çok merak edilen 4 soru yanıt buldu
Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Hande Erçel sonsuzluk havuzunda ''gövde'' gösterisi yaptı!
Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar
Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu
Sigaraya bir zam daha
Gözaltına alınan kadın karakolu birbirine kattı
Gazprom FIFA ve UEFA'ya takıldı; Beşiktaş'ın yeni sponsoru belli oldu
AFAD'dan 30 il için şiddetli yağış uyarısı
Simge Sağın bikinili paylaşımlarıyla değme mankenlere taş çıkardı!