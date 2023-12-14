2023'ün en iyi sporcuları belli oldu
Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Kazan sporculara ödülleri 18 Aralık'ta Albert Long Hall'de düzenlenen törenle takdim edilecek.
Boğaziçili öğrencilerin oylarıyla belirlenen, Spor Ödülleri 2023 yılının 'en'leri seçildi. 18 Aralık Pazartesi 19.00’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de 2023 yılına damgasını vurmuş sporcular, spor insanları, antrenörler ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek törende sahiplerine takdim edilecek.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen yılın en iyi sporcuları, takımları ve spor insanlarını bir araya getiren; Türk spor camiasının başarılı ve ünlü simalarının katılımıyla gerçekleşen ve gerek ulusal gerekse uluslararası spor basınında geniş yer bulan Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nin bu seneki kazananları açıklandı.
Kategorilerimize göre kazanan adaylar
En İyi Takım: Galatasaray ya da Vakıfbank
En İyi Basketbol Oyuncusu: Alperen Şengün
En İyi Voleybol Oyuncusu: Melissa Vargas
En İyi Futbol Oyuncusu: Icardi
En İyi Bireysel Sporcu: Adem Asil
En İyi Çıkış Yapan Sporcu: Cansu Bektaş
En İyi Çıkış Yapan Takım: Adana Demirspor ya da BBL Queens
En İyi Antrenör: Santarelli ya da Okan Buruk
En İyi Spor Yorumcusu: İnan Özdemir
En İyi Spor Programı: Voleybol Ülkesi
En İyi Spor Yöneticisi: Mehmet Akif Üstündağ
Başarı ve hikayeleriyle etkileyen ve bu yüzden oylamaya sunmadan Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak başarılarını tebrik etmek amacıyla verdiğimiz Sportsmanship Brotherhood ödül sahipleri şu şekildedir:
Keep Faith With Your Comrade
Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan
Keep Your Temper
Sevda Altınoluk
Keep Yourself Fit
Gamze Kancar
Keep a Stout Heart in Defeat
Hakan Akkaya
Keep Your Pride Under in Victory
Mahmut Bozteke
Keep a Sound Soul, Clean Mind and a Healthy Body
Emirhan Akçakoca
Mustafa Dilber Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Eda Erdem
Boğaziçi Spor Elçisi Ödülü
Can Küçükosman
Metin Balcı En İyi Boğaziçi Takımı Ödülü
Boğaziçi Üniversitesi Kürek Takımı
Özel Başarı Ödülü Ödülü
A Milli Kadın Voleybol Takımı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol