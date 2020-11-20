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  4. 20 Kasım 2020 13:42

Basketbolda şok ayrılık!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Basketbolda şok ayrılık!
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TBF'nin açıklaması şöyle: A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.  Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.
 
 

ufuk sarıca
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