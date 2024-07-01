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Fenerbahçe Milli oyuncu ile ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Milli oyuncu ile ayrılığı resmen açıkladı
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Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Şehmus Hazer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2021-2024 yıllarında kadrosunda yer alan 25 yaşındaki sporcu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezon 39 karşılaşmada Fenerbahçe Beko forması giyen Şehmus, maç başına 8.1 sayı ortalaması yakaladı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe Beko milli oyuncu şehmus hazer
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