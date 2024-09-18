Fenerbahçe'den dev transfer: 2.24 metrelik dev Fenerbahçe'ye imza attı

Fenerbahçe Beko, NBA ve EuroLeague'de büyük başarılar elde eden 2.24 metrelik pivot Boban Marjanovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, Sırp pivot Boban Marjanovic ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,24 metre boyundaki deneyimli oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Basketbol kariyerine ülkesinde Hemofarm’da başlayan 36 yaşındaki Marjanovic, Avrupa’nın önemli takımlarında forma giydi. CSKA Moskova, Zalgiris, Nizhny Novgorod, Radnicki, Mega Vizura ve Kızılyıldız gibi ekiplerde görev aldı. Özellikle Kızılyıldız formasıyla 2014-2015 EuroLeague sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Marjanovic, sezonu 16,6 sayı, 10,7 ribaunt, 0,9 blok ve 25,7 verimlilik puanı ortalamalarıyla tamamladı. Bu performansı ona EuroLeague’de en iyi beşe seçilme ve ribaunt kralı olma unvanlarını kazandırdı.

Avrupa kariyerini 2015’te noktalayan dev pivot, aynı yıl NBA’e adım attı. San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets gibi takımlarda oynayan Marjanovic, NBA normal sezonlarında toplam 331 maçta görev aldı ve maç başına 5,5 sayı, 3,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Sırbistan Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Marjanovic, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda ülkesine gümüş madalya kazandıran kadronun önemli bir parçasıydı.

Sırp basketbolunun dev ismi Boban Marjanovic, 15 Ağustos 1988’de Sırbistan’ın Boljevac kentinde dünyaya geldi. 2.24 metre boyundaki pivot, kariyerine genç yaşlarda dikkat çeken uzun fiziğiyle adını duyurdu. Basketbol serüvenine ülkesinin önde gelen kulüplerinden Hemofarm’da başlayan Marjanovic, 2006-2010 yılları arasında burada forma giydi.

2010 yazında, deneyimli koç Dusko Vujosevic yönetimindeki Rus devi CSKA Moskova ile anlaşan Boban, ardından Zalgiris Kaunas, Nizhny Novgorod, Radnicki ve Mega Vizura gibi önemli takımlarda boy gösterdi.

2013 yılının Temmuz ayında ülkesinin köklü ekiplerinden Kızılyıldız’a transfer olan Boban Marjanovic, özellikle 2014-15 sezonunda gösterdiği performansla adeta çember altında rakip tanımadı. O sezonu EuroLeague’de 16.6 sayı, 10.7 ribaund, 0.9 blok ve 25.7 verimlilik puanı ortalamalarıyla tamamlayan Boban, EuroLeague’in en iyi beşine seçildi ve ribaund lideri oldu. Bu performansıyla Avrupa basketbolunun en dominant uzunlarından biri olarak kendini kanıtladı.

2015 yazında Avrupa kariyerine nokta koyarak NBA’in yolunu tutan Marjanovic, NBA’de sırasıyla San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets formaları giydi. NBA kariyerinde 362 maçta görev alan başarılı pivot, 5.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarını tutturdu.

Hem Avrupa basketbolunun hem de NBA’in en uzun oyuncularından biri olan Boban Marjanovic, bu fiziksel avantajını oyununa yansıtarak son yılların en dominant pivotları arasında yer aldı.

Marjanovic, ülkesini sadece kulüp düzeyinde değil, milli takım seviyesinde de başarıyla temsil etti. 2007’de Sırbistan U19 takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu, 2008’de ise U20 takımıyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Boban, 2011 ve 2017 yıllarında Sırbistan A Milli Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi. 2017’de gümüş madalya kazanarak ülkesine dönen tecrübeli oyuncu, 2019 Dünya Kupası’nda da Sırbistan’ı temsil etti.

AA