  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Bu kez FIFA sordu: Hagi mi Alex mi?

Bu kez FIFA sordu: Hagi mi Alex mi?

Bu kez FIFA sordu: Hagi mi Alex mi?

FIFA, Türkiye'de iki büyük takımın taraftarları arasında en çok tartışılan konulardan biri olan Hagi ve Alex için bir anket düzenledi.

Türkiye'de birçok platformda devamlı kıyaslanan efsane futbolcular Alex ve Hagi bu kez FIFA'nın gündeminde.

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı. FIFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.

200 binden fazla oy aldı

Gün boyu devam edecek oylamaya, şimdiden 200 binin üzerinde futbolsever katıldı. Oyların yüzde 54,1'ini alan Alex, oylamada an itibarıyla ilk sırada yer alıyor.

1996 yılından emekliye ayrıldığı 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gole imza attı. 2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarstı.

Etiketler hagi alex
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Normalleşme haritası sonrası sosyal medyayı sallayan video
Normalleşme haritası sonrası sosyal medyayı sallayan video
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Bakan Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sürprizini'' bozdu!
Bakan Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sürprizini'' bozdu!
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?