  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. A Milli Takım'dan bir ilk...

A Milli Takım'dan bir ilk...

A Milli Takım'dan bir ilk...
Güncelleme:

A Milli Kadın Hentbol Takımı tarihinde ilk kez Avrupa Hentbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Milli Takım, grubunda en iyi üçüncü takım arasına girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri için mücadele ettiği grupta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 5 maçta mücadele eden takım, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

İlk maçlarında zorlu bir deplasman mücadelesiyle Karadağ'a karşı 39-23 mağlup olan milli takım, Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. Ardından Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup eden takım, evinde Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti. Ancak Rize'de Karadağ'a 30-28 yenilerek zorlu bir mücadele yaşadılar.

Son maçlarında Sırbistan'a karşı da 30-22 mağlup olan milli takım, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı ve bu büyük başarıları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Hentbol Takımımızı gururla tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve takımımıza şampiyonada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de gerçekleşecek ve 24 takımın mücadele edeceği bu büyük organizasyon, hentbol severler için heyecan dolu anlar sunacak.

 

Etiketler A Milli Kadın Hentbol Takımı Avrupa avrupa şampiyonası büyük başarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Mide bulandıran skandal! Ramazan ayında at eti yedirmişler Mide bulandıran skandal! Ramazan ayında at eti yedirmişler Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi AK Parti'de ByLock iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi AK Parti'de ByLock iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Dursun Özbek: ''Dünya'ya rezil olduk'' Dursun Özbek: ''Dünya'ya rezil olduk'' İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti AK Partili Belediye'deki jakuzi iddiasına soruşturma AK Partili Belediye'deki jakuzi iddiasına soruşturma