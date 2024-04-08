A Milli Takım'dan bir ilk...

A Milli Kadın Hentbol Takımı tarihinde ilk kez Avrupa Hentbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Milli Takım, grubunda en iyi üçüncü takım arasına girdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri için mücadele ettiği grupta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 5 maçta mücadele eden takım, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

İlk maçlarında zorlu bir deplasman mücadelesiyle Karadağ'a karşı 39-23 mağlup olan milli takım, Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. Ardından Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup eden takım, evinde Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti. Ancak Rize'de Karadağ'a 30-28 yenilerek zorlu bir mücadele yaşadılar.

Son maçlarında Sırbistan'a karşı da 30-22 mağlup olan milli takım, Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı ve bu büyük başarıları dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Hentbol Takımımızı gururla tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve takımımıza şampiyonada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de gerçekleşecek ve 24 takımın mücadele edeceği bu büyük organizasyon, hentbol severler için heyecan dolu anlar sunacak.