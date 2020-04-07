Başakşehir: UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının gruplarda 9 maçta sadece 1 galibiyeti var

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu. Böylece Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu. Başakşehir ise Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında grup karşılaşmalarındaki ilk galibiyetini aldı.

Trabzonspor karşısında Krasnodar'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Berg ve uzatma dakikalarında Vilhena attı.

C Grubu'nun diğer maçında ise Basel deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti.

Grupta ilk 3 maç sonunda Basel'in 7, Getafe'nin 6, Krasnodar'ın 3, Trabzonspor'un ise 1 puanı var.

C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Krasnador-Trabzonspor ve Getafe-Basel karşılaşmaları oynanacak.

Başakşehir kazandı, Beşiktaş kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce oynanan karşılaşmalarda ise Başakşehir İstanbul'da Avusturya ekibi Wolfsberger'i Başakşehir 1-0 mağlup ederken, yine İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş Portekiz'in Braga takımına 2-1 yenildi.

Başakşehir, J Grubu'ndaki 3. maçında 78. dakikada İrfan Kahveci'nin golüyle Wolfsberger'i yendi ve Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında grup karşılaşmalarındaki ilk galibiyetini aldı.

Gruptaki diğer maçta ise Roma'yla Borussia Mönchengladbach 1-1 berabere kaldı.

J Grubu'nda 7 Kasım'da Wolfsberger-Başakşehir ve Borussia Mönchengladbach-Roma karşılaşmaları oynanacak.

Grupta ilk 3 maç sonunda Roma'nın 5, Başakşehir ve Wolfsberger'in 4'er, Borussia Mönchengladbach'ın ise 2 puanı var.

Beşiktaş ise K Grubu'ndaki 3. maçında, 3 topunun direkten döndüğü ve Ljajic'in penaltı kaçırdığı karşılaşmada Braga'ya 2-1 yenildi.

Braga'ya galibiyeti getiren goller 38. dakikada Horta ve 80. dakikada Eduardo'dan gelirken, Beşiktaş'ın tek golünü 71. dakikada Umut attı.

Gruptaki diğer maçta ise Wolverhampton deplasmanda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.

7 Kasım'da Wolverhampton-Slovan Bratislava ve Braga-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

K Grubu'nda ilk 3 maç sonunda Braga'nın 7, Wolverhampton'ın 6, Slovan Bratislava 4 puanı var. Puansız Beşiktaş da grubunda Trabzonspor gibi son sırada.

12 maçta 1 galibiyet

Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında grup karşılaşmalarında sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşahir bu sezon gruplarında şu ana kadar 12 maç oynadı.

4 takım toplamda sadece 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Türkiye Süper Lig şampiyonunun gelecekte Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidememe riski bulunuyor.

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