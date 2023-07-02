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  4. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha gururlandırdı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha gururlandırdı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bir kez daha gururlandırdı
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Polonya'da düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde altın madalya kazanmak için Fransız Wassila Lkhadiri ile karşı karşıya geldi. Son 16 turunda Ermeni Anush Grigoryan'ı, çeyrek finalde Polanyalı Natalia Rok'u, yarı finalde ise İtalyan Giordana Sorrentino'yu mağlup ederek finale çıkan Çakıroğlu, finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi 5-0 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu.

DHA

Etiketler buse naz çakıroğlu
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