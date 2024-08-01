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Olimpiyatta bir başarı daha: Hatice Akbaş yarı finalde

Olimpiyatta bir başarı daha: Hatice Akbaş yarı finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

AA

Etiketler hatice akbaş boks Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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