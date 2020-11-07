Falcao: ''Gitmemi istiyorsanız, giderim''

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü’nün, korona virüsten kaynaklanan gelir kaybı ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle oluşacak sıkıntılar için, sarı kırmızılı yönetimi rahatlatan bir söz verdiği ortaya çıktı. Sezon başında ABD’nin Miami takımından aldığı teklifi, eşinin hamile olması nedeniyle geri çeviren Falcao, bu süreçte kendisinden yüzde 15 ücret indirimi isteyen yöneticilere şunları söyledi: “İndirim talebinizi kabul ediyorum. Ayrıca ücretimi ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Eğer ocak ayına kadar kulübün şartlarında bir düzelme olmazsa ve sizden de kulüpten gitmem yönünde bir istek gelirse hiç zorluk çıkarmam. Bu konuda size söz verebilirim” dediği belirtildi.