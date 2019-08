Abdullah Avcı: Quaresma'yı maç performansı nedeniyle oynatmadım

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk defa burada ev sahibi olarak maça çıktığını belirterek, “Önümüzdeki hafta itibariyle taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle sezon başından itibaren belli bir oyunu dizayn etmeye çalışıyorum. Aslında hazırlık maçı sayısını fazla planladık, yeni oyunda daha fazla maç oynayalım diye. Sakatlıkların olması bu maç oynama sayısı çok az oldu. Fiziksel olarak diğer takımların gerisindeyiz. Bugün 3 km fazla koşmuş olabiliriz rakipten. Bu zemin bize uygun değil. Top kayıplarının geneli zeminden oldu ve ona rağmen %67 topa sahip olduk. Topla en fazla buluşan oyuncularımız iki bekimiz. Doğru pas sayılarımızı arttırmamız lazım. Özellikle top kayıpları ilk yarı itibariyle 25 ile 40 dakikalar arasında oyunu kaybettik. Oyunun 3-0’dan sonraki bölümünde daha dominant oynayabilirdik. Ama bugün bütününe baktığımızda oyunun memnun tarafları ve olmadığım tarafları var. Bunların üzerinde çalışacağız. Bizim oyun ve fiziksel olarak zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Seyirci inanılmaz derecede destek oldu” dedi.

"BU OYUNU GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Oynanan futbol hakkında konuşan Avcı, “Bazen oyunun içindeki doğru bir top kontrolü, doğru sonuç senin zamanını kısaltabilir. Bu oyuna oyuncu uyuyor mu o çok önemli. Bunun üzerinde de ısrarcı olup değiştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman dominant top oynar. ikinci üçüncü bölgede topa sahip olmalıdır. Bugün uluslararası maçlarda böyle oyunlar oluyor. Oynattığımız oyunun içinde de sistem değişiklikleri olabiliyor. Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Biz geçen hafta itibariyle yediğimiz ilk gol çıkarken kaybettiğimiz bir top değildi. Ama bunu bazen oyunların başında kullanmayacağız. Utku yeni oynuyor, önündeki yeni oynuyor. O yüzden başka bir opsiyonla başladık” ifadelerini kullandı.

Quaresma hakkında sorulan soruya cevap veren Abdullah Avcı, “Ben buraya geldiğimde de, olmadığımda da konuşulan bir durum Quaresma. Tasarrufa gittiğim bir durum kendisi. Antrenman performansı iyi. Maç performansı ile ilgili bir değerlendirme yaptım” şeklinde konuştu.

"KADINA SAĞLIKLI BİR ORTAM SAĞLANSIN"

Kadına şiddet hakkında konuşan Avcı, “Bizim kültürümüzde kadına kıza anne olmazsa olmazlardandır. Ben şöyle bir coğrafya istiyorum. Kadına sağlıklı bir ortam sağlansın. Bugün Beşiktaş kaçıncı maçını kazanacak kaybedecek ama gerçekler o tarafta. Bugün mutluyuz. Yarın gerçekler onlar için başka şekilde seyir edecek” dedi.

"ORHAN AK İYİ BİR TEKNİK ADAM OLACAK"

Orhan Ak hakkında görüşlerini belirten Abdullah Avcı, “2014 senesi itibariyle teknik adamlığa başladığımda Orhan Ak futbolcuydu. 10. hafta futbolu bırak antrenör ol dedim. 6 senedir benimle beraberdi. Bu ekibe çok önemli katkılar sağladı. İyi bir teknik adam olacaktır. Ben verdiği katkılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TAMER TUNA: GEÇEN YILDAN KALAN KÖTÜ BİR HAFIZAMIZ VAR

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, burada Beşiktaş’a karşı nelerle karşılaşabileceklerini tespit ettiklerini belirterek, “Bazen oyuna değil oyuncuya takıldığınız durumlar oluyor. İlk yarıda çok etkili pozisyonlar bulabilirdik. Pas arasını çok iyi yaptık ikili mücadeleleri yükselttik. Ama ondan sonra geçen yıldan kalan kötü bir hafızamız var. Bugün bunu yaşadık. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. İkinci yarıda ikinci golü yedikten sonra çok boş alanlar verdik. Skorun ve oyunun açıkçası bugün Beşiktaş’ın bugünkü oyunundan yararlanamamanın öz eleştirisini yaptım içeride. Böyle bir takıma karşı yapacaklarınız çok fazla. Kendi takımım adına gerçekleştirebileceklerimi söylüyorum. Bugün bunu yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. 6 puan kaybettik. Bunları değiştirebiliriz. Oyuncuyu değiştiremedik oyunu değiştirmek zorundaydık. Bugün bunu yapamadık. Büyük hatalar ortaya çıktı. Futbol güzel oyun güzelleştirmek istiyoruz ama Göztepe’nin gerçekleştirebilecekleri bundan fazlayken bunları yapamamak beni üzdü. Söylediklerimizi özetlersek ortaya çıkacak sonuç bu olmamalı” dedi.

"İHTİYAÇLAR VE TRANSFER GÜNDEMDE"

Transfer konuları hakkında konuşan Tuna, “Her maçtan sonra diğer takımları izlediğimizde gündeme gelen konular transfer. Göztepe’yi son 11 hafta göreve devraldığımda iyi tespit ettim. Bu sezona başlarken de tespitlerimiz tam yerindeydi. O dönemin şartlarını takımımızın ihtiyacını tespit edebiliriz. Ama ortada şartlar var ve geçen yıldan sahip olunan bir takım var. Sezon başı gönderme düşüncesinde olduğumuz oyuncular on birde oynadı. Her açıklamaya saygı duymak lazım. Bizim kendi tespitlerimiz de var. Kulübün yapısı durumu şartları her şeyi gözeterek yapıyorsunuz. İhtiyaçlar ve transferler zaten gündemde” diye konuştu.

"KADINLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Kadına şiddet hakkında konuşan Tamer Tuna, “Kadın bizim her şeyimiz. Açıkçası mutlu edemediğimizde de mutlu olamıyoruz hayatta. Büyük hayal kırıklığı. Türkiye’de de bu oranların önceki sene 1500 lerde olduğunu biliyorum. Erkek kadın adlandırmakta yanlış insan olarak değerlendirmek lazım. Hayatın utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosu. Uzaklaştırma almış insanların kadınlara bu kadar yaklaşmasını anlamıyorum. Türkiye de bu oranlar çok yüksek yapımızdan dolayı. Protesto nasıl edilir işte siyah pankartlar falan. Bence beynimizin durduğu nokta o. İnsan olarak bakmak lazım duruma. Erkekliğimiz mutlu ederken ortaya çıkması gerekirken. Ben özür diliyorum kendi adıma Türk toplumundan” dedi.