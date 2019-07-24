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  4. 24 Temmuz 2019 21:16

Abdurrahim Albayrak: Falcao ile temasımız var

Galatasaray'da Radamel Falcao için resmi açıklama geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile temaslarının olduğunu ancak transferin bitmediğini söyledi. Albayrak ayrıca, Diagne'ye toplamda 8 teklif olduğunu ve tek hedeflerinin Senegalli golcüyü...

Abdurrahim Albayrak: Falcao ile temasımız var
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin gönderilmesi ve Radamel Falcao'nun transfer edilmesi için sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekleyişe geçerken, yönetimden flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mbaye Diagne ve Radamal Falcao ile ilgili net ifadeler kullandı.

"DIAGNE İÇİN 8 TEKLİF VAR"

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor." dedi.

"FALCAO İLE TEMASIMIZ VAR"

Monaco ile bir yıllık sözleşmesi olan Radamel Falcao ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "Radamel Falcao ile temasımız var." açıklamasını yaparken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını söyledi.

Radamel Falcao ile ilgili bugüne kadar açıklama yapmayan Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kolombiyalı golcü hakkında ilk kez konuşmuş oldu.

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