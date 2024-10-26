  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Apar topar ameliyata alınan Okan Buruk'tan haber var

Ameliyat olan Okan Buruk'tan güzel haber

Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit ameliyatı sonrası hastaneden taburcu oldu. Buruk'un, Beşiktaş derbisinde takımın başında olacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Buruk, ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli teknik adam, bugün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli çalıştırıcısı, hastane çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" açıklamasını yaptı. Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu eşlik etti. Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.

Öte yandan Okan Buruk, yarın derbi öncesindeki son antrenmanda da takımının başında yer alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit ameliyatı sonrası hastaneden taburcu oldu. Buruk'un, Beşiktaş derbisinde takımın başında olacağı öğrenildi.

Okan Buruk apar topar ameliyata alındıOkan Buruk apar topar ameliyata alındıTrendyol Süper Lig

 

DHA

Etiketler Galatasaray Okan Buruk apandisit ameliyatı derbi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sucuğu ile meşhur ilimizde rezalet Sucuğu ile meşhur ilimizde rezalet Öğretmen koca, meslektaşı olan eşini katletti Öğretmen koca, meslektaşı olan eşini katletti Sakarya'da deprem Sakarya'da deprem Meteoroloji'den sel alarmı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den sel alarmı: Kuvvetli yağış geliyor Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı Mezarlıkta 3 kadını öldüren zanlı ''kirpi'' yuvasından çıktı Hamburger yiyen 1 kişi öldü, hasta sayısı 75'e yükseldi Hamburger yiyen 1 kişi öldü, hasta sayısı 75'e yükseldi Kızılcık Şerbeti dizisinde şok gelişme Kızılcık Şerbeti dizisinde şok gelişme Yapay zekada korkulan oldu Yapay zekada korkulan oldu Ünlü sanatçı 21 yaş küçük aşkıyla dünyaevine girdi Ünlü sanatçı 21 yaş küçük aşkıyla dünyaevine girdi İsrail ordusundan İran'ın başkentine füze yağmuru İsrail ordusundan İran'ın başkentine füze yağmuru
Yoğurt ve sumak diye bakın ne yedirmişler Yoğurt ve sumak diye bakın ne yedirmişler İşte en çok kazandıran yatırım aracı İşte en çok kazandıran yatırım aracı Asırlardır el değmeyen Birgi köyüne giden hayran kalıyor Asırlardır el değmeyen Birgi köyüne giden hayran kalıyor MEB'den Cumhuriyet Bayramı genelgesi MEB'den Cumhuriyet Bayramı genelgesi AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada AVM'de kadınları taciz eden sapık kamerada Adnan Oktar'ın tüm mal varlığı Hazine'ye devredildi Adnan Oktar'ın tüm mal varlığı Hazine'ye devredildi İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi Süper Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu Süper Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu Pençe-Kaplan operasyonunda bir evladımız şehit oldu Pençe-Kaplan operasyonunda bir evladımız şehit oldu Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşa ''Efsane Kasım'' uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşa ''Efsane Kasım'' uyarısı