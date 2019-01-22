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  4. 22 Ocak 2019 17:20

Ankaragücü'nde El Kabir antrenmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ankaragücü'nde El Kabir antrenmana katılmadı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmana mazeret bildirmeyen El Kabir katılmadı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde yarı sahada maç yaptı. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, yenileme koşusuyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Yalçın Ayhan, Johannes Hopf, Thomas Heurtaux ve Erdem Özgenç de antrenmanda yer almadı.

MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

ankaragücü , El Kabir
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