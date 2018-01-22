Antalyasporlu yıldız bu halde maça çıktı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un Faslı forveti Moestafa El Kabir'in, Beşiktaş maçı sonrası görüntüsü olay oldu.
2-1 mağlup oldukları Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve 77 dakika oyunda kalan Faslı futbolcu, fazla kilolarıyla dikkat çekti.
GÖBEĞİ VAR
Antalya'da son düdüğün ardından formasını çıkaran El Kabir, göbekli haliyle görenleri şaşırttı. Futbolseverler, sosyal medyada oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:
- El Kabir'in Süper Lig'de forma giymesi, Türk futbolu açısından bir futbol ayıbıdır.
- Maalesef ülkemizde oynayan futbolculardan biri. Antalyalı futbolcu El-kabir... Fotoşop değilse vay halimize...
- El Kabir'i 80 kiloyla falan hala oynatıyorlar, gerçekten inanılmaz...