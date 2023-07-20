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  4. Arda Güler ile kıyaslanıyordu: Fenerbahçe eski Galatasaraylı genç futbolcuyu transfer etti

Arda Güler ile kıyaslanıyordu: Fenerbahçe eski Galatasaraylı genç futbolcuyu transfer etti

Arda Güler ile kıyaslanıyordu: Fenerbahçe eski Galatasaraylı genç futbolcuyu transfer etti
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması da giymiş genç futbolcuyu transfer etti.

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

İLK SÖZLERİ

İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer Bartuğ Elmaz
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