Arda Turan yeni sezon için kararını açıkladı

Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk düğümü erken çözüldü. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda karşılaştığı SK Poltava'yı etkili bir oyunla 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından en yakın rakibiyle puan farkını açan Turan ve öğrencileri, ligin bitimine 3 hafta kala kupayı müzesine götürmeyi garantiledi.

Arda Turan tarihe geçti

Arda Turan, bu şampiyonlukla birlikte bir Avrupa kulübünün başında lig kupası kaldıran ilk Türk teknik direktör olarak Türk futbol tarihine geçti.

Gelecek sezon da Shakhtar Donetsk'te

Düzenlediği basın toplantısında Turan'a, Ukrayna'yı Avrupa arenasında temsil etme biçimi ve Konferans Ligi'ndeki başarısı hatırlatılarak gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı soruldu. Genç teknik direktör, "Gelecek sezon da burada mısınız?" sorusuna tereddüt etmeden "Elbette" yanıtını vererek Shakhtar Donetsk'teki görevine devam edeceğini açıkladı.

Ukrayna basınında geniş yankı uyandıran bu yanıt, Turan'ın adı Avrupa'nın diğer kulüpleriyle anılırken kulübe olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.