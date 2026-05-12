Avukat kızının çakar skandalı Emin Pazarcı'nın başını yaktı

Galatasaray maçı yolunda avukat kızı B.P.'nin lüks bir araçtaki çakar görüntüsünü paylaşmasıyla başlayan kriz, usta gazeteci Emin Pazarcı’nın başını yaktı. Emniyetin kestiği 173 bin liralık ceza ve trafikten men kararının ardından, sosyal medyadaki eleştirilere küfürlü paylaşımlarla yanıt veren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı hakkında kurumundan sert hamle geldi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken "çakarlı araç" paylaşımı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın görevden uzaklaştırılmasına neden oldu. Kızı avukat B.P.'nin sorumsuz davranışı ve Pazarcı’nın bu duruma verdiği kontrolsüz tepki, medya dünyasında "zorunlu izin" kararını getirdi.

Her şey, Emin Pazarcı'nın avukat kızı B.P.'nin Galatasaray-Antalyaspor maçı öncesinde lüks bir aracın içerisinden yaptığı paylaşımla başladı. Görüntülerde aracın usulsüz şekilde çakar tertibatı kullandığının anlaşılması üzerine sosyal medya kullanıcıları adeta ayağa kalktı. Gazeteci Emin Pazarcı’nın kızının bu görüntüsü "ayrıcalıklı sınıf" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Emniyetten Rekor Ceza: 173 Bin TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin yayılmasının ardından jet hızıyla harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu araca 173 bin 392 lira para cezası kesilirken, araç bir ay süreyle trafikten men edildi.

Küfürlü Paylaşımlar Bardağı Taşırdı

Kızına gelen tepkiler üzerine öfkesine hakim olamayan Emin Pazarcı, sosyal medya hesabı üzerinden eleştiri sahiplerine yönelik sert ve küfürlü ifadeler içeren paylaşımlarda bulundu. Pazarcı’nın bu tavrı, hem kamuoyunda hem de çalıştığı Türkmedya grubunda rahatsızlık yarattı.

Şamil Tayyar Duyurdu: 3 Ay Zorunlu İzin

Eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Emin Pazarcı’nın çalıştığı kurum tarafından 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı. Sosyal medyadaki tepkilere öfkelenen baba Emin Pazarcı, kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı. Kendisiyle konuştuğumda kızına çok kızdığını anlatmıştı ama maalesef imtihan ağır oluyor."

"Özür Dile ve Yeni Başlangıç Yap"

Tayyar, meslektaşına dostane bir tavsiyede de bulunarak; o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapması gerektiğini ifade etti. 

9 saat sürecek: İstanbul'un 21 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
Karadeniz'de korku dolu anlar: 15 metre derinlikte baygın halde bulundu
Erkenci hasat için kollar sıvandı: Bahçede kilosu 80 TL
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
