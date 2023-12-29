Atatürk: 3 - Araplar: 0! Süper Kupa iptal edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının öncesinde yaşanan Atatürk pankartı krizi sonrası takımlar sahaya çıkmadı ve maç iptal edildi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı beklenmedik gelişmeler yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk tişörtü ve pankartlarla maça çıkmama konusunda kararlılığını sürdürdü.

MAÇ İPTAL EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaşanan sürecin ardından görüşme yaptı. Ancak görüşmelerden istenen sonuç elde edilemedi. İki takım isteklerinden taviz vermedi. İki takım arasında oynanacak mücadele iptal edildi.

FUTBOLCULARA TEBLİĞ EDİLDİ

TRT Spor’un haberine göre Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi. Böylece müsabaka iptal oldu.

GALATASARAY OTELE DÖNDÜ

Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

MAÇA ÇIKMADILAR

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedi. Karar kabul edilmediği için 2 takım da maça çıkmadı.Takımlarımız Türkiye'ye geri dönüyor.

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, "Artık ülkeye dönme kararı aldık, ortak açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

ORTAK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray iptal edilen Süper Kupa Finali hakkında ortak açıklama yapacak. İki takımın da dönüş uçakları hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un toplantısı devam ederken iki kulüp Türkiye’ye dönmek için hazırlıklarını başlattı.

Toplantıda yer almayan ama başkanlarından bilgi aldıkça takımları ile paylaşan yöneticilerin Türkiye’ye dönüş için uçakları planladıkları öğrenildi. Gerçekleştirilen toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

FUTBOLSEVERLER STADI TERK ETMEYE BAŞLADI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yer alan taraftarlar stadı terk etmeye başlarken, bazı taraftarlar bekleyişini sürdürüyor.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

Bu gelişmelerin ardından karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarların bir kısmı da stadı terk etmeye başlarken, bir kısmı da halen statta maçın iptaline ilişkin anonsu bekliyor.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla iligli yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan da iddiaların ardından açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır."

BAKAN BAK, BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞME HALİNDE

TRT Spor'un haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç görüşme halinde.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İÇİN FLAŞ İDDİA

Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi konakladıkları otelden henüz çıkış yapmadı. TRT Spor'un haberine göre ise; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmamıza izin verilmezse maça çıkmayacağız' dediği iddia edildi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 'ATATÜRK' PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, dev maçın başlamasına dakikalar kala üstünde Atatürk portresinin bulunduğu bir tişörtün yer aldığı fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKIMLAR OTELDE ÇIKMADI

Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı. Takımlar Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.

TİŞÖRT VE PANKARTA ONAY YOK

Riyad'dan bildiren NTV Spor Müdürü Ali Dedeoğlu, İstiklal Marşı konusunda bir problem olmadığını ancak tişört ve pankarta onay çıkmadığını aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." dedi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Yetkililerin görüşmeleri sürerken gelişmelerin ardından Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!" denildi.