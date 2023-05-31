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  4. Avrupa Şampiyonası’nda dev maç Türk hakeme emanet

Avrupa Şampiyonası’nda dev maç Türk hakeme emanet

Avrupa Şampiyonası’nda dev maç Türk hakeme emanet
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Avrupa Şampiyonası’nda Almanya ile Fransa arasında Budapeşte Budaörsi Hidegkuti Nandor Stadı'nda cuma günü oynanacak final maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Macaristan'ın ev sahipliğindeki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ile Fransa arasındaki final maçı 2 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndaki Polonya-İrlanda Cumhuriyeti, Fransa-Almanya, İrlanda Cumhuriyeti-Macaristan grup maçları sonrasındaki İngiltere-Fransa çeyrek finalindeki çok başarılı yönetiminden sonra şampiyonanın final maçına atandı." ifadeleri yer aldı.

Budapeşte Budaörsi Hidegkuti Nandor Stadı'nda oynanacak final maçında Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Milan Sutulovic (Sırbistan), dördüncü hakemliğini Milos Milanovic (Sırbistan) yapacak.

 

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