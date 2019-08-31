Bernard Mensah ve Pedro Henrique, Galatasaray maçı sonrası hakeme tepki gösterdiler

Kayserisporlu futbolcular, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medyada patladılar.

Bernard Mensah twitter hesabından "Onlar VAR'dan anlıyorlar mı? Aman Tanrım" ifadeleri ile hakemleri eleştirdi.

Kayserispor'un yeni transferi Pedro Henrique instagram hesabından Galatasaray'ın 3. golünü 90+8'den sonra attığını vurgulayarak Bravo ve alkış ifadelerini kullandı.

Pedro Henrique karşılaşmanın 73. dakikasında 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılırken, Bernard Mensah 69. dakikada sarı kart gördü.